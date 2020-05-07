РИАМО - 7 мая. Транспортные компании в России набрали хороший темп в обновлении подвижного состава, правительство будет оказывать транспортному комплексу помощь, сообщил президент России Владимир Путин.

«Российские компании набрали хороший темп по обновлению подвижного состава, морских и речных судов, автомобильной техники», - сказал Путин на совещании по вопросам развития транспорта.

Он отметил, что сейчас нужно максимально сохранить инвестиционные программы транспортного комплекса. Это необходимо для того, чтобы сберечь производственные связи и рабочие места как в самой транспортной отрасли, так и в смежных секторах.