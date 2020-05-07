РИАМО - 7 мая. Врачи, которые будут работать в перепрофилированном госпитале «Крокус Экспо», получат консультации от специалистов федерального центра, сообщается на официальной странице пресс-службы губернатора и правительства Московской области в Instagram.
Госпиталь откроют 12 мая, в этот день должен заработать первый аппарат КТ, а второй - 14 мая.
«Мы создадим здесь комплексные бригады и пациентов будет смотреть и консультировать врач-терапевт, инфекционист, пульмонолог. У нас будет налажена интерактивная связь, поэтому всегда можно будет проконсультироваться со всеми специалистами на уровне областного и федерального центров, где работают крупные ученые, профессора. Они будут рекомендовать свои предложения», - сказал главврач 1-й Красногорской горбольницы Константин Соболев.
В госпитале разместили 920 коек, оснащенных подачей кислорода, а также 120 - реанимационных. Уже завершается подготовка по оснащению госпиталя необходимым медоборудованием.
Здесь начнет работать лаборатория, в которой будут проводить весь комплекс анализов - и биохимический, и общий анализ крови, что особенно важно для тяжелых легочных больных.
Для врачей в «Крокус Экспо» созданы условия для безопасной работы медиков. Все они будут взаимодействовать с пациентами в специальных защитных одеждах.
«Среднемесячная потребность таких комплектов - 40 тысяч. Мы их получаем сегодня, все они очень хорошего качества. Проблем с защитой у врачей не возникнет. Медики будут жить в гостинице, где установлена специальная аппаратура, с помощью которой врачи будут проходить обработку, приходя из «грязной зоны», - подытожил Константин Соболев.
Текстовая трансляция
7 МАЯ
- Очередная тотальная дезинфекция дорог пройдет в столице 8 мая. Всего будет обработано свыше 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
- Москвичей будут штрафовать на 5 тыс руб за отсутствие маски в общественном транспорте. За нарушение норм поведения при режиме повышенной готовности будут штрафовать и в других общественных местах.
- Госпиталь в выставочном центре «Крокус‑экспо» планируют открыть 12 мая. Медики, лечащие зараженных коронавирусом, будут проживать в пятизвездочной гостинице.
- Реальное число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве может составить около 300 тысяч, заявил мэр столицы.
- Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни. Москвичам необходимо настроиться на то, что ограничения из-за коронавируса будут длительными.
- В Москве введут режим обязательного ношения масок и перчаток. Масочный режим будет вводится поэтапно.
Носите ли вы медицинскую маску?
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- Россияне неохотно тратят деньги на продукцию более высоких ценовых категорий в условиях самоизоляции. Отечественные производители и ритейлеры переориентируются на дешевые продукты питания.
Экономите ли вы во время самоизоляции?
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- Российские власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты. На конец марта в авиации пассажиропоток снизился на 80%.
- Почти половина магазинов одежды и аксессуаров может закрыться в Москве. Кризис на фоне пандемии коронавируса заставляет ретейлеров сокращать число точек продаж.
- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.
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