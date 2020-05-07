РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 мая. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с заместителем главы Балашихи Михаилом Объедковым в четверг возложил цветы к могилам ветеранов Великой Отечественной войны в Балашихе, среди них Герои Советского Союза, полные кавалеры Ордена Славы и Герои Соцтруда, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Памятные акции прошли на Саввинском и Пуршевском кладбищах городского округа.

«Сегодня мы посетили 12 могил настоящих героев, балашихинцев, которые победили в Великой Отечественной войне, затем восстанавливали из руин Московскую область и отстраивали Балашиху. Анатолий Корнилаев, Илья Поликахин, Владимир Абрамов, Михаил Андрейчев, Петр Десницкий, Николай Гусаров, Степан Федотов и многие-многие другие», - сказал Ефимов.

Он добавил, что многих ему посчастливилось знать лично: уже будучи на пенсии ветераны продолжали активную общественную работу. Они проводили уроки мужества в школах, помогали инвалидам и вдовам фронтовиков.

Депутат поблагодарил сотрудников городских кладбищ, которые не только сохраняют и бережно относятся к захоронениям, но и продолжают поиск могил орденоносцев.

По словам Объедкова, память о ветеранах сохраняется в краеведческом и школьных музеях.

«Продолжается работа над книгой памяти, с каждым годом она пополняется новыми фамилиями героев. Ведь только из поселков Железнодорожный, Саввино и Кучино (теперь микрорайоны Балашихи - ред.) в первые дни войны ушли на фронт более 2 тысяч человек, половина из которых не вернулась домой», - подчеркнул он.