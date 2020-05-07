РИАМО - 7 мая. В Лобне в ходе распития спиртных напитков мужчина нанес своему знакомому два удара в голову кулаком, потерпевший потерял сознание, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

Пострадавшего госпитализировала бригада скорой помощи с Солнечногорскую Центральную районную больницу.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативными сотрудниками ОМВД России по городскому округу Лобня за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД гражданин 1974 года рождения», — сказал собеседник агентства.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый по делу задержан.