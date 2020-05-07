РИАМО - 7 мая. Два человека погибли за первые майские праздники при переходе через железнодорожные пути в неположенном месте, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

Один случай произошел на платформе Битца в Ленинском городском округе и на станции Гагаринская в Щелкове.

«Будьте внимательнее на железнодорожной инфраструктуре: пути необходимо переходить только по санкционированному пешеходному переходу», – говорится в сообщении.

Всего в Московской области с начала года при переходе железнодорожных путей погибло 100 человек, более 80% из которых переходили их в неположенном месте.