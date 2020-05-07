РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. В микрорайоне Дубровицы Подольска возложили венки и цветы к памятнику «Возвращение с Победой» и памятному знаку «Погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годам землякам», сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

В возложении приняли участие заместитель главы администрации городского округа Подольск по развитию территорий Сергей Иванов, представители территориального отдела «Дубровицкий, жители деревни Булатово, представители совета депутатов городского округа Подольск, культурно-просветительского центра «Дубровицы», школы имени Героя России Александра Монетова, спортивного клуба «Цезарь», спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам, ветеранской организации.

«Накануне празднования знаменательной даты 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 7 мая состоялось возложение венков и цветов к памятнику «Возвращение с Победой» в поселке Дубровицы, к памятному знаку «Погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годам землякам» в деревне Булатово. Вечная слава героям! Вечная память всем тем, кто отдал свои жизни за свободу родной страны! Низкий поклон за мужество, отвагу и героизм!» - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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