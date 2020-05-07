РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 мая. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила ветерана ВОВ Михаила Локонова с наступающим Днем Победы, а молодежь подарила ему концерт, об этом глава муниципалитета написала в своем Instagram-аккаунте.

«Вместе с нашей молодежью продолжаем поздравлять наших ветеранов с наступающим Днем Победы. Сегодня концерт с доставкой на дом в Нахабино», - написала Хаймурзина.

Локонов Михаил Иванович ушел на фронт в 1943 году, прибавив себе два года, чтобы попасть в артиллерию. Служил разведчиком 325-го артиллерийского полка 187 стрелковой дивизии в Приморском крае на границе с Китаем. Освобождал Маньчжурию. Войну закончил в Харбине.

После войны работал на Дедовской кордной фабрике, Тушинском военном заводе №82, водителем-автокрановщиком в министерстве путей сообщения СССР и в министерстве геологии СССР. ⠀

«Спасибо вам, дорогие наши, за мирное небо. Низкий поклон. Живите долго», - заключила Хаймурзина.

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