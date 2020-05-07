РИАМО – 7 мая. Сохранение транспортного сообщения между регионами является стратегической задачей для российских властей, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В четверг Путин проводит видеосовещание по вопросам развития транспорта.

«Транспорт проходит трудный этап. Мы видим, как сократились объемы перевозок в грузовом и пассажирском сегменте. <...> В таких непростых условиях транспортные, логистические компании продолжат бесперебойную работу, обеспечивают надежное сообщение регионов и территорий, что для нашей страны является стратегической задачей», - сказал Путин в ходе совещания.

Он отметил, что важно поддержать людей, занятых в сфере перевозок.