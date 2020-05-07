РИАМО - 7 мая. Согласно данным на четверг, общий пассажиропоток на автобусных маршрутах Подмосковья снизился на 80% в сравнении с началом марта, а также на 10% по сравнению с предыдущей неделей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Число учащихся в автобусах снизилось на 99%. А количество пожилых пассажиров старше 65 лет снизилось на 100%.
В Подмосковье из-за коронавируса действует режим самоизоляции. Для передвижения на транспорте нужны пропуска.
Для поездок на общественном транспорте карты «Стрелка», «Тройка», социальные карты необходимо внести в цифровой пропуск. В транспорте Московской области и Москвы временно приостановлена оплата банковскими картами.
За проезд в транспорте без пропуска может грозить штраф в размере 5 тысяч рублей.
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Текстовая трансляция
7 МАЯ
- Очередная тотальная дезинфекция дорог пройдет в столице 8 мая. Всего будет обработано свыше 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
- Москвичей будут штрафовать на 5 тыс руб за отсутствие маски в общественном транспорте. За нарушение норм поведения при режиме повышенной готовности будут штрафовать и в других общественных местах.
- Госпиталь в выставочном центре «Крокус‑экспо» планируют открыть 12 мая. Медики, лечащие зараженных коронавирусом, будут проживать в пятизвездочной гостинице.
- Реальное число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве может составить около 300 тысяч, заявил мэр столицы.
- Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни. Москвичам необходимо настроиться на то, что ограничения из-за коронавируса будут длительными.
- В Москве введут режим обязательного ношения масок и перчаток. Масочный режим будет вводится поэтапно.
Носите ли вы медицинскую маску?
- В Москве впервые число вылечившихся от Covid за сутки превысило число госпитализированных. Из больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек.
- Россияне неохотно тратят деньги на продукцию более высоких ценовых категорий в условиях самоизоляции. Отечественные производители и ритейлеры переориентируются на дешевые продукты питания.
Экономите ли вы во время самоизоляции?
- Люди младше 65 лет составляют более 70% от числа новых случаев коронавируса в Москве. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 92 676 случаев
- Российские власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты. На конец марта в авиации пассажиропоток снизился на 80%.
- Почти половина магазинов одежды и аксессуаров может закрыться в Москве. Кризис на фоне пандемии коронавируса заставляет ретейлеров сокращать число точек продаж.
- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.
- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.
- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.
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