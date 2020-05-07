РИАМО – 7 мая. Администрация НИУ ВШЭ объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву за публикацию с оскорблениями и мотивами политической вражды, которые он разместил на своей странице в Facebook, сообщает Газета.ru.

Таким образом, профессора обвинили в нарушении подпунктов «г» и «х» пункта 3.3 Правил внутреннего трудового распорядка вуза.

«Комиссия ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике пришла к выводу, что они (высказывания Матвейчева – ред.) нанесли ущерб репутации факультета гуманитарных наук и всего университета», — отмечается в материале.

Профессор в своем посте критиковал деятельность либералов и оппозиционеров. В университете считают такие высказывания неприемлемыми.