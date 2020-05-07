РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 мая. С начала текущего года порядка 8 тысяч человек обратились за помощью в травмпункт городской больницы №1 подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы лечебного заведения.

«За 4 месяца 2020 года около 8 тысяч пациентов получили медицинскую помощь в травмпункте Красногорский городской больницы №1», - говорится в сообщении.

По словам врачей, с введением режима самоизоляции в травмпункт стало поступать меньше пациентов. Однако характер травм не изменился.

«Все также лидируют переломы, ушибы, порезы. И мужчины чаще оказываются на приеме у травматологов. Их примерно на 15% больше, чем женщин», - добавляется в материале.

Травматологический пункт КГБ №1 работает в круглосуточном режиме по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом №4.