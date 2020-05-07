РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. В Подольске полицейские задержали 48-летнего приезжего, подозреваемого в краже банковской карты и снятии с нее 100 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 32-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, проживающего на территории округа, о том, что неизвестный, находясь в бытовке в микрорайоне Лаговский похитил его банковскую карту, с которой впоследствии снял денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила 100 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 48-летнего уроженца Оренбурга, который дал признательные показания и пояснил, что похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.