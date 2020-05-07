РИАМО - 7 мая. Московские правоохранители вместе с коллегами из Иркутской области при участии Росгвардии задержали двоих рецидивистов по подозрению в разбойном нападении на бизнесмена, злоумышленники похитили сумку потерпевшего, где находились 135 тысяч долларов и 1 миллион рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Установлено, что злоумышленники несколько недель вели наблюдение за бизнесменом, приезжая к месту его проживания на разных каршеринговых машинах. Дождавшись подходящего момента, они в спецодежде работников скорой помощи напали на мужчину в подъезде его дома», – отмечается в материале.

Нарушители, дождавшись подходящего момента, напали на мужчину в подъезде его дома. Подозреваемые распылили в сторону потерпевшего содержимое газового баллончика и несколько раз ударили по голове. После этого они похитили сумку, в которой находились 135 тысяч долларов и 1 миллион рублей, затем скрылись.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в Москве, а его сообщника поймали в Иркутске.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Принято решение о заключении злоумышленников под стражу. У одного из мужчин изъяли патроны и действующий револьвер. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств противоправной деятельности», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.