РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. Артисты фронтовых бригад Подольска подарят концертную программу 117 ветеранам округа в День Победы, они исполнят песни военных лет, а сценой станет машина-«полуторка», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На подъездах ряда домов Подольска в преддверии Дня Победы появятся объявления, напоминающие о том, что рядом проживает участник Великой Отечественной войны. 9 мая в указанное в объявлении время во двор приедут артисты фронтовой бригады, чтобы поздравить ветерана с праздником, подарить ему и жителям дома маленькую концертную программу. Искреннее, доброе и трогательное поздравление пройдет для 117 ветеранов округа, а жители близлежащих домов запомнят, что рядом с ними живет герой, прошедший через самую страшную войну XX столетия», - говорится в сообщении.

Фронтовые бригады будут передвигаться по округу на машинах-«полуторках» - ставших символом военного времени автомобилях ГАЗ. В военные годы «полуторки» не только снабжали фронт продовольствием, оружием, но и перевозили артистов для концертов на передовой.

Артисты споют любимые всеми песни военных лет, прочитают стихи, покажут сценки по мотивам таких произведений, как «Вечно живые» Виктора Розова, «А зори здесь тихие…» и «В списках не значился» Бориса Васильева и других. Сценой для фронтовой бригады станет «полуторка».

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