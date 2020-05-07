РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 мая. Рабочие отремонтировали кольцо канализационного люка на улице Юбилейной в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал обращение, в котором попросил отремонтировать деформированное доборное кольцо люка возле дороги между домами 20 по направлению к 14Б по Юбилейной улице. Он отметил, что это реальная угроза получения травмы. Администрация Балашихи рассмотрела данное обращение.

«Шестого мая по указанному адресу проведен осмотр, факты подтвердились. Работы по ремонту люка выполнены», - сказала заместитель главы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.