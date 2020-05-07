РИАМО - 7 мая. По всем договорам промовкладов «Рекордный», «Онлайн плюс», «Новогодний бонус» и «Красная гвоздика», которые заканчиваются с 6 по 31 мая, Сбербанк установил специальную ставку автопролонгации – 4,5%, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Срок нового договора аналогичен закрывшемуся.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, но не дожидаясь завершения срока нового договора, то смогут сделать это без ограничений, в любой день в Сбербанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

«Мы продолжаем предпринимать все необходимые меры, чтобы обезопасить тех клиентов, которые в день закрытия вкладов предпочитают приходить в отделения для переоформления и чьи договора по вкладам заканчиваются в период самоизоляции. Именно поэтому для клиентов, первый срок по промовкладам которых заканчивается в период с 6 по 31 мая, мы установили специальную ставку автоматического размещения средств на новый срок – 4,5%», - сказал директор дивизиона «Занять и Сберегать» Сергей Широков.

Он добавил, что срок нового договора будет таким же, как и завершившегося. Это значит, что отпадает необходимость обращаться в отделение банка для продления договора.