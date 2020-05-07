РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. В подмосковном Подольске модернизировали Вокзальную площадь в ходе благоустройства прилегающих к МЦД-2 территорий, там появилась новая зона отдыха со скамейками под открытым небом, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Вокзальная площадь Подольска преобразилась благодаря проекту Московских центральных диаметров. Вместо нестационарных торговых объектов - современный торговый павильон и комфортная зона отдыха», - говорится в сообщении.

В 2020 году изменился вид торговых рядов, их объединили подвесным потолком, зону ожидания оборудовали подсветкой. В галерее разместили пять павильонов по 30 квадратных метров и общественный туалет. На прилегающей к торговой галерее территории разбили газоны, разместили клумбы, установили скамейки.

В ходе подготовки территорий к открытию движения по МЦД-2 на железнодорожной станции Подольск демонтировали 30 нестационарных торговых объектов, в том числе на землях ОАО «РЖД». Убрали розничный рынок «Тишинский», реконструировали торговые ряды. Привели в порядок фасады торгового центра «Вокзальный», кафе и других стационарных объектов торговли на привокзальной площади. Модернизировали объекты потребительского рынка на Рязановском шоссе возле станции Силикатная.