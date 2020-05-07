РИАМО - 7 мая. В четверг на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро число пассажиров снизилось на 81% по сравнению с 7 марта, при этом количество поездов на пяти ветках столичной подземки осталось без изменений, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
В период с 07:00 до 08:00 утра число проследовавших в каждую сторону поездов на Кольцевой, Сокольнической, Калужско-Рижской, Арбатско-Покровской и Серпуховско-Тимирязевской линиях осталось без изменений и составило 33, 36, 40, 34 и 38 поездов соответственно.
На Серпуховско-Тимирязевской линии за указанный промежуток времени в каждом поезде проехало около 200 пассажиров, что составляет около 25 человек в вагоне. Это на 81% меньше по сравнению с 7 марта. На Арбатско-Покровской линии в каждом поезде проехали около 190 пассажиров.
На Сокольнической линии в каждом поезде проследовали 110 пассажиров – около 15 человек в вагоне. На Калужско-Рижской линии в каждом поезде было примерно по 160 пассажиров, а на Арбатско-Покровской линии – около 190 человек. На всех трех ветках пассажиропоток снизился на 81% по сравнению с началом марта.
В столице продлили режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса по 11 мая. В случае необходимости совершения поездки на общественном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск и привязать к нему транспортную карту.
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Текстовая трансляция
7 МАЯ
- Очередная тотальная дезинфекция дорог пройдет в столице 8 мая. Всего будет обработано свыше 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
- Москвичей будут штрафовать на 5 тыс руб за отсутствие маски в общественном транспорте. За нарушение норм поведения при режиме повышенной готовности будут штрафовать и в других общественных местах.
- Госпиталь в выставочном центре «Крокус‑экспо» планируют открыть 12 мая. Медики, лечащие зараженных коронавирусом, будут проживать в пятизвездочной гостинице.
- Реальное число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве может составить около 300 тысяч, заявил мэр столицы.
- Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни. Москвичам необходимо настроиться на то, что ограничения из-за коронавируса будут длительными.
- В Москве введут режим обязательного ношения масок и перчаток. Масочный режим будет вводится поэтапно.
Носите ли вы медицинскую маску?
- В Москве впервые число вылечившихся от Covid за сутки превысило число госпитализированных. Из больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек.
- Россияне неохотно тратят деньги на продукцию более высоких ценовых категорий в условиях самоизоляции. Отечественные производители и ритейлеры переориентируются на дешевые продукты питания.
Экономите ли вы во время самоизоляции?
- Люди младше 65 лет составляют более 70% от числа новых случаев коронавируса в Москве. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 92 676 случаев
- Российские власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты. На конец марта в авиации пассажиропоток снизился на 80%.
- Почти половина магазинов одежды и аксессуаров может закрыться в Москве. Кризис на фоне пандемии коронавируса заставляет ретейлеров сокращать число точек продаж.
- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.
- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.
- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.
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