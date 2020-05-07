РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 мая. Новый реанимобиль на базе Ford Transit поступил в четверг на подстанцию скорой медицинской помощи подмосковной Балашихи, теперь в автопарке подстанции два реанимобиля, сообщила «РИАМО в Балашихе» заведующий подстанцией Маруар Муканова.

Министерство промышленности и торговли РФ 28 апреля передало Московской области 16 реанимобилей, оснащенных аппаратами ИВЛ. Машины специально адаптированы для пациентов с коронавирусом. Одну машину передали для Балашихинской подстанции скорой медицинской помощи, автомобиль в четверг поступил в ее автопарк.

«Новый реанимобиль сегодня (7 мая – ред.) поступил в наше распоряжение. Автомобиль класса «C» на базе Ford Transit оснащен полным комплектом новейшего оборудования, в том числе и для оказания экстренной помощи больным с коронавирусной инфекцией и пневмонией высокой степени тяжести», – сказала Муканова.

Она добавила, что в машинах есть дефибриллятор автоматический в герметичном и удароустойчивом корпусе с автономным питанием, с наличием взрослых и детских электродов, аппарат ЭКГ, пульсоксиметр, аппарат ИВЛ с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей.

Теперь в автопарке балашихинской подстанции уже два реанимобиля.

В Балашихе ежедневно на вызовы выезжают порядка 35 бригад подстанции скорой помощи, в день поступает около 700 вызовов, при том, что до пандемии максимальное число обращений было на 100-150 меньше.