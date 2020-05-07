РИАМО – 7 мая. В столичном Главном контрольном управлении Москвы отметили, что облака над столицей разгонят 9 мая не для праздничных прогулок горожан, а для обеспечения безопасности полетов военной авиации, сообщает ТАСС.

«Для наших дорогих ветеранов будет организован пролет авиации 9 мая. Мы все его сможем увидеть по телевизору или из окон домов, где это возможно. Для этого необходимо разгонять облака, если погода будет неблагоприятной, а прогноз именно такой», – сказал начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

По его словам, чистое небо необходимо, в первую очередь, для пролета группы авиации – это основное условие обеспечения безопасности авиационных перелетов. При этом разгон облаков на 9 мая не означает, что горожане должны выйти на улицу и нарушать ограничения на передвижение по столице.

Облака традиционно разгоняют в День Победы, чтобы у группы самолетов была хорошая видимость друг друга. Ясное небо также позволяет проводить качественную видеотрансляцию воздушной части Парада Победы.

Данчиков отметил, что контракт на разгон облаков в Москве традиционно заключается сразу на несколько мероприятий на весь год. Сумму контракта 2020 года в 452 миллиона рублей могут пересмотреть лишь в том случае, если мероприятие или праздник, которое требует безоблачной погоды, отменяется.

Авиапарад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в столице, однако горожане не будут посещать смотровые площадки – трансляция будет вестись по телевидению. Нарушителей режима самоизоляции привлекут к административной ответственности.

В Москве, еще пяти городах-героях и городах воинской славы Западного военного округа (ЗВО) 9 мая состоятся праздничные артиллерийские салюты, несмотря на перенос парадов в честь 75-летия Победы.

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