РИАМО - 7 мая. В Подмосковье готовы помогать пенсионерам переезжать на дачи во время действия режима самоизоляции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Для тех, кто сидит в квартирах, ситуация сложная. Мы приняли ряд мероприятий, смысл которых: людям старше 65 лет, в том числе в ручном режиме, помочь оформить пропуска и уехать на дачи», - сказал Воробьев.

Он отметил, что людям легче находиться на свежем воздухе. Это в особенности касается тех, кто в связи с особенностями здоровья чувствует недомогание. Поэтому власти Подмосковья прорабатывают возможность разрешения прогулок на свежем воздухе, однако пока об этом говорить рано.

«Сидеть в четырех стенах — это мучение, особенно, когда это продолжается уже второй месяц, поэтому все делается для того, чтобы ослабить режим самоизоляции, для того, чтобы ты со своей семьей мог гулять в определенном режиме, мы все это прекрасно понимаем», - сказал Воробьев.

Он также подчеркнул, что сейчас важно думать и о безопасность, так как нельзя допустить роста заболеваемости.

В Подмосковье действует режим всеобщей самоизоляции. Из дома можно выходить только по веской причине. Для поездок необходимы цифровые пропуска. Жителям рекомендуется носить маски в общественных местах. С 12 мая ношение средств индивидуальной защиты будет обязательным.

За минувшие сутки в Московской области выявили 842 новых случая коронавируса, за весь период пандемии в регионе зарегистрировано 17432 случая.

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Текстовая трансляция

7 МАЯ

- Очередная тотальная дезинфекция дорог пройдет в столице 8 мая. Всего будет обработано свыше 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Москвичей будут штрафовать на 5 тыс руб за отсутствие маски в общественном транспорте. За нарушение норм поведения при режиме повышенной готовности будут штрафовать и в других общественных местах.

- Госпиталь в выставочном центре «Крокус‑экспо» планируют открыть 12 мая. Медики, лечащие зараженных коронавирусом, будут проживать в пятизвездочной гостинице.

- Реальное число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве может составить около 300 тысяч, заявил мэр столицы.

То, что мы их (зараженных – ред.) выявили так много, это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, это около 300 тысяч. Наша задача - максимально выявить этих людей

- Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни. Москвичам необходимо настроиться на то, что ограничения из-за коронавируса будут длительными.



- В Москве введут режим обязательного ношения масок и перчаток. Масочный режим будет вводится поэтапно.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

- В Москве впервые число вылечившихся от Covid за сутки превысило число госпитализированных. Из больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек.

- Россияне неохотно тратят деньги на продукцию более высоких ценовых категорий в условиях самоизоляции. Отечественные производители и ритейлеры переориентируются на дешевые продукты питания.

Хотим узнать ваше мнение Экономите ли вы во время самоизоляции? 31% Да, экономлю на всем 31% Покупаю только дешевые продукты 31% Сэкономил(-а) на отдыхе и развлечениях 31% Достаточно экономии на транспорте (бензине) 31% Траты остались прежними Результаты

- Люди младше 65 лет составляют более 70% от числа новых случаев коронавируса в Москве. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 92 676 случаев

- Российские власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты. На конец марта в авиации пассажиропоток снизился на 80%.

- Почти половина магазинов одежды и аксессуаров может закрыться в Москве. Кризис на фоне пандемии коронавируса заставляет ретейлеров сокращать число точек продаж.

- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.

- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.

- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.