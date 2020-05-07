РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. Венки и цветы возложили к братской могиле на старом кладбище в микрорайоне Климовск Подольска в преддверии Дня Победы, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 7 мая, в микрорайоне Климовск состоялось торжественное возложение цветов, венков, гирлянд к братской могиле на старом кладбище и у памятника «Два курсанта», расположенного на территории гимназии имени Подольских курсантов», - говорится в сообщении.

В возложении приняли участие первый замглавы администрации округа Виктор Чуб, начальник территориального управления в микрорайоне Климовск Эмиль Акки, депутаты совета депутатов городского округа Подольск, представители учреждений образования, спорта и культуры.

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