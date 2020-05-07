РИАМО - 7 мая. В День святого великомученика Георгия Победоносца, 6 мая, в Ленинском городском округе высадили свыше 300 деревьев, высадка приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В деревне Горки заложен Парк Победы, который украсили 29 саженцев катальпы – дерева удивительной красоты с огромными ярко-зелеными листьями, похожими на сердца. А в жилом комплексе «Пригород Лесное» появилась аллея из 100 лип», – говорится в сообщении.

В этот день свое дерево в микрорайоне Купелинка посадил глава округа Алексей Спасский. Саженцы высадили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки акции «Лес Победы», «Сад Памяти» прошли с ограниченным кругом участников и соблюдением мер безопасности.

С начала проведения акции в округе высадили 2211 саженцев различных пород: яблони декоративные, ивы плакучие и шаровидные, сирень, можжевельник, липа, калина, катальпа, дерен красноствольный, пузыреплодник, лапчатка. Жители выбирали посадочный материал вместе со специалистами-озеленителями.

Деревья появились в скверах, на придомовых территориях, вблизи памятников и обелисков воинам, погибшим в Великую Отечественную войну, в Видном, поселке Булатниково, деревне Суханово, поселке Битца, рабочем поселке Новодрожжино, селе Мисайлово, поселке Совхоз имени Ленина, поселке Развилка, деревне Коробово, поселке Володарского, деревне Горки, деревне Сапроново.

Озеленение набережной в микрорайоне Купелинка также провели в рамках акции; там высадили около 640 саженцев различных пород.

Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» в 2020 году по причине коронавируса не ограничится одним днем и будет проходить в Московской области до 20 мая. Деревья будут высаживать возле памятников героям войны с соблюдением всех мер безопасности.

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