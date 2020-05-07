РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 7 мая. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова в четверг ответит на вопросы жителей в прямом эфире местного телеканала «Угреша».

«О том, как мы готовимся к главному празднику года, во сколько выйдем на наши балконы петь «День Победы», о многом другом мы поговорим в тематическом эфире в программе «Открытый разговор». Присоединяйтесь к эфиру 7 мая в 20:20 на телеканале «Угреша», - написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она пояснила, что коронавирус нарушил планы: отменен традиционный Парад Победы и другие праздничные мероприятия.

«Парад обязательно пройдет, но когда будет безопасно. Но праздник состоится. Все мероприятия и акции мы проведем онлайн», - заключила Иванова.

Вопросы можно присылать на почту: vopros-glave@adm-dzer.ru.