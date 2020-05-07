РИАМО - 7 мая. Первая в Москве черемуха распустилась на XX Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода».

Издревле черемуха считалась символом нежности, молодости, чистоты и любви.

«Влюбленные из года в год проводят много времени под белой черемухой в «Аптекарском огороде», - говорится в сообщении.

Кроме того, в «Аптекарском огороде» продолжают цвести сакуры, груши, магнолии, миндаль, тюльпаны, нарциссы, рододендроны, верески, гиацинты, мускари, примулы, лук парадоксальный, березы, волчье лыко и другие растения.

Однако пока сад закрыт для посещения. В нем можно побывать только с помощью онлайн-экскурсий.