РИАМО - 7 мая. Госпиталь для приема больных с коронавирусной инфекцией оборудовали на площадке выставочного центра «Крокус-Экспо», он обеспечен всем необходимым, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас до сих пор высокий уровень госпитализации. Ключевая задача – справиться, найти койки для каждого, кому они необходимы. Здесь, в «Крокусе», мы при федеральной поддержке за несколько дней собрали госпиталь, включающий в себя, в том числе, реанимацию, ИВЛ, санузлы… В общем, все необходимое. Кислород, все, что для лечения есть, находится сегодня уже в этом госпитале, лекарства и средства защиты», - сказал Воробьев.

Госпиталь будет оснащен всем необходимым медицинским оборудованием — аппаратами ИВЛ, КТ, УЗИ, ЭКГ, бронхоскопии, шприцевыми насосами, мониторами гемодинамических показателей пациентов, ДЕЗ-камерами. Также функционировать лаборатория для проведения экспресс-анализов.

Губернатор отметил, что самое главное — это врачи. Штатная численность госпиталя составляет порядка 300 врачей, 700 медсестер.

«Я сейчас разговаривал с молодыми врачами, часть из которых мои земляки, что очень приятно, которые приезжают к нам, которые помогают, спасают жизни, которые работают в очень напряженном графике», - рассказал Воробьев.

За минувшие сутки в Московской области выявили 842 новых случая коронавируса, за весь период пандемии в регионе зарегистрировано 17432 случая.

В Подмосковье действует режим всеобщей самоизоляции. Из дома можно выходить только по веской причине. Жителям рекомендуется носить маски в общественных местах. С 12 мая ношение средств индивидуальной защиты будет обязательным.

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Текстовая трансляция

7 МАЯ

- Очередная тотальная дезинфекция дорог пройдет в столице 8 мая. Всего будет обработано свыше 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Москвичей будут штрафовать на 5 тыс руб за отсутствие маски в общественном транспорте. За нарушение норм поведения при режиме повышенной готовности будут штрафовать и в других общественных местах.

- Госпиталь в выставочном центре «Крокус‑экспо» планируют открыть 12 мая. Медики, лечащие зараженных коронавирусом, будут проживать в пятизвездочной гостинице.

- Реальное число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве может составить около 300 тысяч, заявил мэр столицы.

То, что мы их (зараженных – ред.) выявили так много, это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, это около 300 тысяч. Наша задача - максимально выявить этих людей

- Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни. Москвичам необходимо настроиться на то, что ограничения из-за коронавируса будут длительными.



- В Москве введут режим обязательного ношения масок и перчаток. Масочный режим будет вводится поэтапно.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

- В Москве впервые число вылечившихся от Covid за сутки превысило число госпитализированных. Из больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек.

- Россияне неохотно тратят деньги на продукцию более высоких ценовых категорий в условиях самоизоляции. Отечественные производители и ритейлеры переориентируются на дешевые продукты питания.

Хотим узнать ваше мнение Экономите ли вы во время самоизоляции? 31% Да, экономлю на всем 31% Покупаю только дешевые продукты 31% Сэкономил(-а) на отдыхе и развлечениях 31% Достаточно экономии на транспорте (бензине) 31% Траты остались прежними Результаты

- Люди младше 65 лет составляют более 70% от числа новых случаев коронавируса в Москве. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 92 676 случаев

- Российские власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты. На конец марта в авиации пассажиропоток снизился на 80%.

- Почти половина магазинов одежды и аксессуаров может закрыться в Москве. Кризис на фоне пандемии коронавируса заставляет ретейлеров сокращать число точек продаж.

- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.

- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.

- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.