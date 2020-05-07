РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. Депутат совета депутатов Подольска Юрий Стрелков разъяснил многодетным семьям и потерявшим работу гражданам правила получения материальной помощи в период пандемии.

6 мая во Дворце молодежи Стрелков вместе со своим помощником провел дистанционный прием по вопросам защиты трудовых прав граждан в условиях пандемии коронавируса. Обращения касались соблюдения трудовых прав, консультативной поддержки, а также работы служб занятости в Подольске.

«Поступило несколько звонков от многодетных по вопросам возможной материальной помощи в период пандемии. Я пояснил, что семьи, которые имели или имеют право на материнский капитал, смогут получить дополнительную выплату - 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Это пособие назначается с апреля по июнь 2020 года включительно. Выплату получат даже те семьи, которые уже использовали материнский капитал. Главное, чтобы право на него возникло до 1 июля 2020 года. Обратиться за назначением выплаты уже можно через портал госуслуг или сайт ПФР. Заявление можно подать до 1 октября 2020 года», - написал Стрелков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Депутат также принял два звонка от нетрудоустроенных граждан, которым в Московской области предусмотрены региональные повышенные выплаты по безработице: 19,5 тысячи рублей в месяц и 15 тысяч рублей соответственно. Их будут выплачивать всем официально безработным, которые с начала 2020 года проработали 60 дней или больше и не были уволены за нарушение трудовой дисциплины. Такое пособие будет начисляться по 30 сентября 2020 года.

В период распространения новой коронавирусной инфекции появилось несколько новых видов государственной поддержки, льгот и пособий для разных категорий граждан. Некоторые из них уже работают, еще часть скоро будет доступна - в том числе для оформления на портале госуслуг.

В соответствии с поручением председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в период с 6 по 12 мая в местной общественной приемной партии «Единая Россия» Подольска проходит неделя приемов по вопросам защиты трудовых прав граждан. Депутаты совета депутатов округа проводят такие приемы в режиме онлайн на своих местах.