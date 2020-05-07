РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 мая. В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Московский областной музей народных промыслов в селе Федоскино городского округа Мытищи знакомит онлайн с работами федоскинских художников на военную тему, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Одной из первых была представлена работа художника федоскинской лаковой миниатюры Ивана Семенова - шкатулка «Салют», написанная в 1944 году. В 1966 году Николай Бабашко написал экранчик «Зоя Космодемьянская», а Михаил Чижов - шкатулку «Бой за Яхрому», - говорится в сообщении.

К 30-летию Победы в 1975 году была создана пластина в металлической раме «Жуков» Николая Солонинкина. Георгий Константинович Жуков - легендарный советский полководец, маршал Советского Союза. Он был одной из ключевых фигур Красной армии во время Великой Отечественной войны и впоследствии получил в народе прозвище «Маршал Победы».