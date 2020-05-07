РИАМО - 7 мая. Чтобы не допустить массового заражения в День Победы, москвичам рекомендуют смотреть парад авиационной техники и праздничный салют по телевизору или с балконов, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

«Не надо приходить на салют. Не надо устраивать толпу. Не надо создавать ситуацию, при которой можно действительно получить массовые заражения. Вот этого точно нельзя делать», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр столицы рекомендовал горожанам посмотреть салют и парад авиационной техники по телевизору или с балконов, если это будет возможно.

Глава города также призвал жителей Москвы поздравить ветеранов с Днем Победы по телефону.

В честь Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на распространения коронавирусной инфекции, в городах России пройдут авиационный парад и салюты. По словам президента РФ Владимира Путина, остальные мероприятия планируют провести после окончания пандемии.

В Москве действует режим всеобщей самоизоляции, выходить из дома можно только по веским причинам. С 12 мая начнет действовать обязательное правило ношения масок в общественных местах.

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