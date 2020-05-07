РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мая. Шахматная секция Дворца детского (юношеского) творчества Люберец продолжает работу онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Шахматная секция Дворца детского (юношеского) творчества Люберец продолжает работу в период пандемии. Видеозанятия для детей размещены на YouTubе-канале. Сегодня юным любителям шахмат доступны 45 онлайн-уроков», - говорится в сообщении.

Дистанционное обучение ведет педагог учреждения допобразования, спортивный судья 1-й категории Юрий Лезник. Благодаря онлайн-технологиям учебный процесс не прерывается, ребята получают новые задания и решают поставленные задачи.