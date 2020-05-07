РИАМО - 7 мая. Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Москве не идет ни в какое сравнение с показателями Нью-Йорка, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.
«По оценке большинства экспертов, в Нью-Йорке уже достигнут объем заражения около 50-60% населения всего Нью-Йорка. Это около 4-5 миллионов человек. Официальная статистика фиксирует только тех, кто находится в тяжелом состоянии. Это вообще несопоставимые цифры», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что Москва уже вышла на показатели Нью-Йорка по выявляемости коронавируса, поскольку в российской столице действует система ранней диагностики.
За сутки в Москве выявили 6703 случая заражения коронавирусом, таким образом общее число зафиксированных случаев достигло 92676.
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Текстовая трансляция
7 МАЯ
- Реальное число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве может составить около 300 тысяч, заявил мэр столицы.
- Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни. Москвичам необходимо настроиться на то, что ограничения из-за коронавируса будут длительными.
- В Москве введут режим обязательного ношения масок и перчаток. Масочный режим будет вводится поэтапно.
Носите ли вы медицинскую маску?
- В Москве впервые число вылечившихся от Covid за сутки превысило число госпитализированных. Из больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек.
- Россияне неохотно тратят деньги на продукцию более высоких ценовых категорий в условиях самоизоляции. Отечественные производители и ритейлеры переориентируются на дешевые продукты питания.
Экономите ли вы во время самоизоляции?
- Люди младше 65 лет составляют более 70% от числа новых случаев коронавируса в Москве. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 92 676 случаев
- Российские власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты. На конец марта в авиации пассажиропоток снизился на 80%.
- Почти половина магазинов одежды и аксессуаров может закрыться в Москве. Кризис на фоне пандемии коронавируса заставляет ретейлеров сокращать число точек продаж.
- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.
- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.
- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.
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