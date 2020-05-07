РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. Рабочие заделали яму в одном из дворов на Первомайской улице микрорайона Климовск Подольска, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой заделать яму в одном из дворов микрорайона Климовск. Он отметил, что яма образовалась на Первомайской улице, у дома №3.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу ямочного ремонта в микрорайоне Климовск, на улице Первомайская и сообщает, что по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились, работы по ямочному ремонту проведены», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.