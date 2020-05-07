РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. Житель подмосковного Подольска в ходе конфликта избил мужчину битой, пострадавшего доставили в больницу, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Происшествие произошло 6 мая около 13:00 в микрорайоне Шепчинки и попало на камеру наружного наблюдения. На видео видно, как мужчина прошел к своей машине за битой, затем вернулся к аптеке «Живы-Здоровы» на улице Народная, 23, и нанес шесть ударов по голове сидящему на земле человеку, затем вернул биту в машину и зашел в аптеку.

«В дежурную часть УМВД России по Подольску поступило сообщение от 33-летнего мужчины о том, что неизвестный нанес ему телесные повреждения. Установлено, что на улице Народная между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них нанес несколько ударов битой своему оппоненту, тем самым причинив ему телесные повреждения. В результате избиения потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение», - сказала сотрудница.

Сотрудниками полиции правонарушитель установлен и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1986 года рождения. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

По словам очевидцев, ранее нападавший мужчина привез товар в аптеку.