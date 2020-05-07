РИАМО - 7 мая. Следователи инициировали проверку после обнаружения в лесном массиве городском округе Мытищи скелета человека, скончавшегося около года назад, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России Московской области.

Останки обнаружили 6 мая около поселка Поведники.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, принимаются меры по установлению личности человека. Выясняются обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.