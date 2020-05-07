РИАМО - 7 мая. В столице около 300 тысяч может составлять общее число зараженных коронавирусной инфекцией, по данным скрининговых исследований, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«То, что мы их (зараженных – ред.) выявили так много, это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, это около 300 тысяч. Наша задача - максимально выявить этих людей», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что это позволит посадить их на карантин, чтобы они не заражали коллег по работе, чтобы их вовремя вылечить. Для этого проводится гигантская работа, за неделю тестирования увеличили вдвое, мощности лабораторий тоже увеличились в два раза.

«Ранняя выявляемость, лечение, профилактика, самоизоляция дают возможность медицинской системе работать нормально, в управляемом режиме. За последние две недели количество госпитализаций не увеличилось. Более того, сегодня выписалось больше, чем госпитализировано в больницы, это главный итог нашей работы», — заключил Собянин.

В Москве выявлено за сутки 6 703 случая заражения коронавирусом, общее число выявленных случаев заражения достигло 92 676.

В России зарегистрирован 11 231 новый случай инфицирования за сутки в 84 регионах, почти у 50% зараженных не было симптомов. Общее количество случаев заражения в стране составило 177 160.

С 12 мая в Москве вводится обязательное ношение масок в общественных местах.

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Текстовая трансляция

7 МАЯ

- Реальное число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве может составить около 300 тысяч, заявил мэр столицы.

То, что мы их (зараженных – ред.) выявили так много, это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, это около 300 тысяч. Наша задача - максимально выявить этих людей

- Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни. Москвичам необходимо настроиться на то, что ограничения из-за коронавируса будут длительными.



- В Москве введут режим обязательного ношения масок и перчаток. Масочный режим будет вводится поэтапно.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

- В Москве впервые число вылечившихся от Covid за сутки превысило число госпитализированных. Из больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек.

- Россияне неохотно тратят деньги на продукцию более высоких ценовых категорий в условиях самоизоляции. Отечественные производители и ритейлеры переориентируются на дешевые продукты питания.

Хотим узнать ваше мнение Экономите ли вы во время самоизоляции? 31% Да, экономлю на всем 31% Покупаю только дешевые продукты 31% Сэкономил(-а) на отдыхе и развлечениях 31% Достаточно экономии на транспорте (бензине) 31% Траты остались прежними Результаты

- Люди младше 65 лет составляют более 70% от числа новых случаев коронавируса в Москве. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 92 676 случаев

- Российские власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты. На конец марта в авиации пассажиропоток снизился на 80%.

- Почти половина магазинов одежды и аксессуаров может закрыться в Москве. Кризис на фоне пандемии коронавируса заставляет ретейлеров сокращать число точек продаж.

- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.

- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.

- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.