РИАМО - 7 мая. Для ветеранов Великой Отечественной войны очень важно, чтобы жители Москвы поздравили их с Днем Победы, в сегодняшних условиях это можно сделать по телефону, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Главное, что мы можем сделать для ветеранов — это проявить душевную близость. Уделите им особое внимание в эти дни — поздравьте, позвоните», — сказал Собянин в эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что большую работу ведут городские волонтеры, они по просьбам ветеранов возложат цветы к памятникам и монументам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о переносе парада Победы 9 мая на Красной площади из-за пандемии коронавируса. Кроме того, перенесены все запланированные праздничные массовые мероприятия, включая акцию «Бессмертный полк».

До 11 мая включительно в Москве действует режим самоизоляции. Также с 12 мая в городе будет введен режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте и общественных пространствах.

В столице 9 мая состоится воздушная часть парада Победы с участием боевых самолетов и вертолетов. Также вечером прогремит праздничный салют.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>