РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 мая. Мытищинский историко-художественный музей совместно с Мытищинской редакцией радиовещания представили совместный проект «Знакомый голос», в рамках которого на сайте музея и в соцсетях публикуются архивные интервью почетных граждан округа, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

На сайте и в социальных сетях представители музея расскажут о героях передач городского радио и предоставят возможность услышать их воспоминания и интервью о Мытищах. Среди героев публикаций - ветераны, космонавты, спортсмены, художники и поэты, почетные граждане городского округа Мытищи.

«На интернет-ресурсах музея уже опубликованы светлые воспоминания Героя Советского Союза, летчицы 46-го Гвардейского полка легких ночных бомбардировщиков Нины Максимовной Распоповой. Наш город Мытищи стал ее судьбой, здесь она прожила большую часть жизни, отсюда отправилась в 1941 году защищать Родину. В своих воспоминаниях она рассказывает о том, как до войны работала в Мытищинском аэроклубе, обучала молодых курсантов летать», - говорится в сообщении.

Также в аудиофайлах можно узнать о том, как в 1941 году Распоповой предложили стать летчицей женского бомбардировочного полка, созданного по инициативе летчицы Марины Расковой, с которой она неоднократно встречалась.

«Они летали ночью, делая по 5-7 вылетов, а иногда и больше. Немцы их прозвали «ночными ведьмами». А летом 1942 года на Кавказе приходилось летать не только ночью, но и днем. Всего на счету Нины Максимовны 850 боевых вылетов», - отмечается в сообщении.

Один из аудиофайлов посвящен довоенной встрече со знаменитым летчиком Валерием Чкаловым, когда его самолет приземлился в Омске, где работала Нина Максимовна.

«Тогда же он, увидев, как она смотрит на его звезду Героя, сказал, что у нее все впереди, и у нее будет такая же. Его предсказание сбылось. Она гордилась знакомством со многими героическими летчиками, встречалась в мирной жизни с Каманиным, Водопьяновым, Ляпидевским, Ворониным, которые принимали участие в спасении «челюскинцев», - отмечается в сообщении.

Полностью с материалами проекта можно познакомиться в специальном разделе официального сайта Мытищинского историко-художественного музея.