РИАМО - 7 мая. В Москве на базе крупных выставочных центров откроются пять временных коронавирусных госпиталей, их развернут на ВДНХ, в «Экспоцентре» на Красной Пресне, конгрессно-выставочном центре «Сокольники», Ледовом дворце «Крылатское» и АТЦ «Москва» на Каширском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел временный госпиталь, разворачиваемый в павильоне №75 ВДНХ. Он предназначен для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией.
«Последние две недели уровень госпитализации больных с коронавирусной инфекцией не увеличивается. Тем не менее, береженого бог бережет. Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий и иметь достаточный запас прочности в системе здравоохранения», - сказал Собянин.
Всего будет открыто порядка 10 тысяч коек, предназначенных для долечивания пациентов с Covid-19.
Текстовая трансляция
7 МАЯ
- Реальное число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве может составить около 300 тысяч, заявил мэр столицы.
- Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни. Москвичам необходимо настроиться на то, что ограничения из-за коронавируса будут длительными.
- В Москве введут режим обязательного ношения масок и перчаток. Масочный режим будет вводится поэтапно.
Носите ли вы медицинскую маску?
- В Москве впервые число вылечившихся от Covid за сутки превысило число госпитализированных. Из больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек.
- Россияне неохотно тратят деньги на продукцию более высоких ценовых категорий в условиях самоизоляции. Отечественные производители и ритейлеры переориентируются на дешевые продукты питания.
Экономите ли вы во время самоизоляции?
- Люди младше 65 лет составляют более 70% от числа новых случаев коронавируса в Москве. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 92 676 случаев
- Российские власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты. На конец марта в авиации пассажиропоток снизился на 80%.
- Почти половина магазинов одежды и аксессуаров может закрыться в Москве. Кризис на фоне пандемии коронавируса заставляет ретейлеров сокращать число точек продаж.
- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.
- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.
- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.
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