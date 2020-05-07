РИАМО - 7 мая. Сотрудники «Почты России» Московской области доставили безвозмездно маски, перчатки и дезинфицирующие жидкости для уборки дома почтовому ветерану Лидии Гореловой из Лыткарина, которая уже больше месяца вместе с семьей находится на вынужденной самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Лидии Гореловой 103 года. В 16 лет она пришла работать на почту. В июне 1941 года ей было 24 года, на тот момент она работала телеграфисткой, а ее муж был начальником этого почтового отделения.

«Началась война, в один день изменилась вся наша жизнь. Иван пришел, протянул мне ключи от почтового отделения и сказал: береги отделение, разнеси, кому сможешь, почту, будешь за меня. И ушел на фронт. Я не могла подвести его, не могла подвести свою страну, все, что нужно было делала, так я на почте проработала до пенсии, всю жизнь», - рассказала Лидия Горелова.

В Люберецком почтамте создан небольшой оперштаб. Два раза в неделю сотрудники по охране труда звонят и уточняют, нуждается ли семья в продуктах, лекарствах или другой помощи.

«Еще в марте наши подопечные поделились с почтальоном, что личные средства защиты сейчас в дефиците. Мы откликнулись сразу – доставили безвозмездно маски, перчатки и дезинфицирующие жидкости для уборки дома», - рассказал начальник Люберецкого почтамта Евгений Егоренков.

Сын Лидии Гореловой поблагодарил сотрудников «Почты России». Он отметил, что и раньше сотрудники приезжали и на день рождения Лидии Сергеевны, и ко Дню Победы. Всегда поздравляли и дарили ветерану подарки.

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Текстовая трансляция

7 МАЯ

- Реальное число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве может составить около 300 тысяч, заявил мэр столицы.

То, что мы их (зараженных – ред.) выявили так много, это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, это около 300 тысяч. Наша задача - максимально выявить этих людей

- Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни. Москвичам необходимо настроиться на то, что ограничения из-за коронавируса будут длительными.



- В Москве введут режим обязательного ношения масок и перчаток. Масочный режим будет вводится поэтапно.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

- В Москве впервые число вылечившихся от Covid за сутки превысило число госпитализированных. Из больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек.

- Россияне неохотно тратят деньги на продукцию более высоких ценовых категорий в условиях самоизоляции. Отечественные производители и ритейлеры переориентируются на дешевые продукты питания.

Хотим узнать ваше мнение Экономите ли вы во время самоизоляции? 31% Да, экономлю на всем 31% Покупаю только дешевые продукты 31% Сэкономил(-а) на отдыхе и развлечениях 31% Достаточно экономии на транспорте (бензине) 31% Траты остались прежними Результаты

- Люди младше 65 лет составляют более 70% от числа новых случаев коронавируса в Москве. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 92 676 случаев

- Российские власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты. На конец марта в авиации пассажиропоток снизился на 80%.

- Почти половина магазинов одежды и аксессуаров может закрыться в Москве. Кризис на фоне пандемии коронавируса заставляет ретейлеров сокращать число точек продаж.

- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.

- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.

- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.