РИАМО - 7 мая. Сотрудники ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия проверили соблюдение правил работы в период пандемии более чем в 300 магазинах и торговых павильонах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Проверке подверглись торговые точки, в которых продают продукты. В магазинах проверяли соблюдение требований санитарных правил, дезинфекции, исполнение правил личной гигиены и качество продукции.

«За нарушения выписаны протоколы порядка 70 продуктовым объектам. В осуществлении мероприятий принимает участие порядка 20 должностных лиц», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Самые частые нарушения связаны с соблюдением социальной дистанции, отсутствием специальной разметки и средств индивидуальной защиты.

Лидерами по количеству выявленных нарушений оказались округ Люберцы, Клин, Сергиево-Посадский городской округ.