РИАМО - 7 мая. Всероссийский флешмоб под названием «Фонарики Победы» проведут в Реутове 9 мая в 22:00 в знак памяти о Великой Победе советского народа над фашизмом, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Общероссийский флешмоб «Фонарики Победы» будет проводиться в знак памяти, как дань уважения подвигам и героям Великой Отечественной войны. Все реутовчане смогут принять в нем участие 9 мая 2020 года в 22:00, в это время необходимо подойти к окну или выйти на балкон и зажечь фонарики, либо свечи», - говорится в сообщении.

Публикации и снимки по акции можно разместить в социальных сетях с хештегами #ФонарикиПобеды #НиктоНеЗабытНичтоНеЗабыто #ВеликаяПобеда.

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