РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мая. Праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны прошел в четверг во дворах поселка Томилино подмосковных Люберец, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Военные песни исполнили для ветеранов Великой Отечественной войны в поселке Томилино на улице Гаршина, около дома 9А, корпус 9 и на улице Пионерская, около дома 22.

«В Томилине мы привыкли День Победы праздновать в колоннах «Бессмертного полка», но сегодня непростая ситуация. Когда все наладится, мы пройдем колоннами по поселку, а сегодня мы хотим поздравить с великим праздником ветеранов. Я желаю вам здоровья и долголетия», - сказал начальник территориального управления «Томилино-Октябрьский» Геннадий Мушанов.

На улице Гаршина проживают ветераны ВОВ Николай Петрович Девятов и Петр Иванович Иванов. На улице Пионерская живут ветераны ВОВ Анатолий Михеевич Зинин и Владимир Наумович Мещенин.

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