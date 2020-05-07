РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 мая. Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» стартовала в городском округе Мытищи, сообщил глава округа Виктор Азаров.

«Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, дали старт акции по раздаче георгиевских лент. Просто на улице георгиевские ленточки в этом году не раздают, но получить символ памяти о Победе можно на кассах магазинов, на заправках и в некоторых аптеках. Волонтеры также вручают ветеранам во время доставки продуктов, при этом строго соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что также можно принять участие в онлайн-акции «Георгиевская ленточка». Для этого на своей странице в соцсети нужно опубликовать фото с ленточкой, добавив хештеги #георгиевскаяленточка и #лучшедома.

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