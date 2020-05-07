РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 мая. Пожарным потребовалось 25 минут на ликвидацию возгорания в квартире на улице Крупской в Балашихе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«7 мая в 10:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Балашиха, улица Крупской, дом №12. В 10:45 пожар был ликвидирован», – говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники и восемь человек.