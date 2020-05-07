РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. Рабочие отремонтировали уличный фонарь в селе Покров Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неработающие светильники в селе Покров. Он отметил, что на улице Мира, у дома №5 на столбе висит сломанный фонарь уличного освещения. Его ремонтировали жители собственными силами, но при сильном ветре он переворачивается, а крышка фонаря открывается.

«Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу восстановления работы освещения на автодороге в микрорайоне Стрелковский, в селе Покров на улице Мира и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по восстановлению работы освещения выполнены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.