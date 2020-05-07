РИАМО - 7 мая. В Московской области выпало 29 миллиметров месячной нормы осадков за прошедшие сутки, что составило 56,9% нормы небесной влаги в мае, сообщается на сайте «Метеоновости».

Месячная норма осадков в мае составляет 51 миллиметр.

«Минувшие сутки в центральных областях Европейской России пока остаются самыми дождливыми в текущем мае. Неблагоприятную погоду определял активный циклон, центр которого находился между Киевом и Минском», — отмечается в материале.

До 12:00 8 мая на территории Московского региона действует предупреждение о порывистом ветре, грозах и дождях. Небольшие дожди также прогнозируются и на предстоящих выходных, но синоптики обещают, что погода позволит посмотреть авиапарад и салют в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.