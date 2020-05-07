РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 мая. Российский государственный архив кинодокументов, расположенный в Красногорске, впервые опубликовал на своем YouTube-канале фильм о лагере смерти в польском Освенциме, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД) опубликовал документальный фильм о немецком концлагере. Освенцим - печально известный нацистский лагерь смерти времен Второй мировой войны. По современным оценкам, в период 1940-1945 в нем погибли от 1 000 000 до 1 500 000 человек», - говорится в сообщении.

Фильм знакомит зрителей с функционированием лагеря. Демонстрация фотоальбомов с довоенными снимками будущих узников сменяется кадрами истощенных людей за колючей проволокой – такими их нашла Красная армия.

«Просмотр 22-минутного фильма доступен на YouTube-канале РГАКФД. Внимание, видео имеет ограничение по возрасту», - заключается в материале.

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