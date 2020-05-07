РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 мая. Проект «Путевка в жизнь» возобновил свою работу в Балашихе, порядка 100 учащихся школ городского округа будут получать дополнительную профессию в дистанционном режиме, сообщается на сайте управления по образованию администрации Балашихи.

Проект «Путевка в жизнь» позволяет школьникам еще во время обучения дополнительно освоить профессию и вместе с аттестатом получить сертификат об окончании профессиональных курсов, что поможет им лучше сориентироваться на рынке труда.

«Возобновилась работа проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом», более 100 обучающихся из 19 общеобразовательных организаций городского округа Балашиха переведены на дистанционное обучение», – говорится в сообщении.