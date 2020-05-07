РИАМО - 7 мая. В Московской области с 1 мая предпринимателям малого и среднего бизнеса выдали 209 кредитов под 0% для выплаты зарплат сотрудникам, воспользоваться субсидией можно при условии сохранения 90% штата, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Денежные средства начнут поступать с 18 мая.
«В Подмосковье уже выдано 209 кредитов на зарплату под 0% на общую сумму 424 миллиона рублей», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.
Субсидия предусмотрена для малого и среднего бизнеса, отрасли которого наиболее пострадали от коронавируса. Помощь составляет минимальную оплату труда в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника компании.
Подать заявку можно в налоговую службу через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» или почтовым отправлением. Заявление рассматривается в течение трех дней. Если указанная в заявлении информация окажется недостоверной, то субсидия подлежит возврату.
Для решения вопросов с банками в регионе в рамках антикризисного штаба по экономике создана специальная группа.
С перечнем мер по поддержке бизнеса в Подмосковье можно ознакомится на портале https://invest.mosreg.ru/ или по телефону 0105.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
7 МАЯ
- Реальное число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве может составить около 300 тысяч, заявил мэр столицы.
- Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни. Москвичам необходимо настроиться на то, что ограничения из-за коронавируса будут длительными.
- В Москве введут режим обязательного ношения масок и перчаток. Масочный режим будет вводится поэтапно.
Носите ли вы медицинскую маску?
- В Москве впервые число вылечившихся от Covid за сутки превысило число госпитализированных. Из больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек.
- Россияне неохотно тратят деньги на продукцию более высоких ценовых категорий в условиях самоизоляции. Отечественные производители и ритейлеры переориентируются на дешевые продукты питания.
Экономите ли вы во время самоизоляции?
- Люди младше 65 лет составляют более 70% от числа новых случаев коронавируса в Москве. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 92 676 случаев
- Российские власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты. На конец марта в авиации пассажиропоток снизился на 80%.
- Почти половина магазинов одежды и аксессуаров может закрыться в Москве. Кризис на фоне пандемии коронавируса заставляет ретейлеров сокращать число точек продаж.
- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.
- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.
- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии