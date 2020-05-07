РИАМО - 7 мая. Права более 24 тысяч обманутых дольщиков планируют восстановить в Подмосковье за счет средств федерального и регионального бюджетов, заявила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Вопросы по восстановлению прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков в Подмосковье, решаются за счет внебюджетных и бюджетных средств, уточнила министр.

«Те проблемные объекты, по которым решение внебюджетное не найдено, будет решаться за счет софинансирования федерального и регионального бюджетов. Таких объектов около 500 <...> Принятые документы позволят восстановить права более чем 24 тысяч обманутых дольщиков Подмосковья», — сказала Федотова.

Она отметила, что наблюдательный совет федерального фонда будет принимать решение о возврате средств или дострое. Федеральный фонд будет заниматься возвратом средств, а региональный фонд защиты прав граждан Подмосковья — достройкой многоквартирных домов.

«Уже 13 апреля подписано постановление правительства о создании регионального фонда. Мы планируем после 15 числа зарегистрировать устав, и фонд будет являться созданным», — заключила Федотова.