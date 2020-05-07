РИАМО - 7 мая. Права более 24 тысяч обманутых дольщиков планируют восстановить в Подмосковье за счет средств федерального и регионального бюджетов, заявила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
Вопросы по восстановлению прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков в Подмосковье, решаются за счет внебюджетных и бюджетных средств, уточнила министр.
Она отметила, что наблюдательный совет федерального фонда будет принимать решение о возврате средств или дострое. Федеральный фонд будет заниматься возвратом средств, а региональный фонд защиты прав граждан Подмосковья — достройкой многоквартирных домов.
«Уже 13 апреля подписано постановление правительства о создании регионального фонда. Мы планируем после 15 числа зарегистрировать устав, и фонд будет являться созданным», — заключила Федотова.
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